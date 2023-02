RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - O Cemit (Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões) de Pernambuco apura se um incidente envolvendo um surfista na praia de Milagres, em Olinda, foi um caso de ataque de tubarão.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada na tarde desta segunda-feira (20) para resgatar um homem, que teria sido mordido pelo animal marinho.

André Luiz Gomes da Silva, 32, foi encaminhado para o hospital da Restauração, na área central do Recife, onde segue internado.

Na tarde desta terça (21), a direção da unidade informou que o paciente passou por cirurgia vascular, que durou pouco mais de cinco horas. Ele também foi foi submetido a uma transfusão de sangue. O quadro de saúde dele ainda é grave, mas estável.

"O caso ocorreu na praia de Milagres, envolveu um animal marinho e está sendo analisado", informou o Cemit. Ainda segundo o órgão, a vítima estava em um local com proibição para a prática de surfe desde 1999.

Uma viatura de resgate e um bote inflável de salvamento com guarda-vidas do Corpo de Bombeiros foram enviados para a ocorrência por volta das 16h30, mas o homem já havia sido retirado do mar por populares e socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o surfista sendo socorrido por banhistas que estavam no local. Também é possível acompanhar o momento em que ele recebe cuidados do Samu.

"Ele sofreu ferimentos graves na coxa e na panturrilha esquerdas. A equipe do Samu conseguiu estancar o sangramento antes mesmo de a vítima chegar à unidade", informou a secretaria de saúde.

HISTÓRICO DE ATAQUES

Desde 1992, quando foi registrado o primeiro caso em Pernambuco, foram notificadas 74 ocorrências envolvendo ataques de tubarão, sendo 64 no continente e outras 10 na ilha de Fernando de Noronha, de acordo com o Cemit.

O último caso de ataque de tubarão registrado ano passado em Noronha, de um turista de Rondônia que foi mordido no pé. Poucos meses antes, uma menina de 8 anos também foi atacada na ilha, e teve a perna amputada.

Outros ataques de tubarões já foram registrados na ilha. Um dos episódios ocorreu em dezembro de 2015, quando um turista perdeu o antebraço direito. Um ano depois, em dezembro de 2016, outro banhista teve ferimentos após contato com um tubarão.

Em 2021, duas pessoas foram mordidas por tubarão em Jaboatão dos Guararapes. Uma morreu e outra ficou ferida.