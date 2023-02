SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos dois deslizamentos de terra em Mauá, no ABC, deixaram uma pessoa morta e outras três feridas, na noite desta terça-feira (21), após a forte chuva que atingiu toda a Grande São Paulo.

O Corpo de Bombeiros recebeu chamados por volta das 19h30 sobre desmoronamento na rua Júlio Antônio Condé, no Jardim Zaíra. Duas vítimas foram socorridas pela corporação ao pronto-socorro. Uma terceira vítima foi socorrida pelo Samu (Serviço Móvel de Atendimento de Urgência).

Além das três pessoas socorridas, outra já foi encontrada sem vida no local pelos socorristas.

O Jardim Zaíra já foi palco de diversas tragédias causadas pela ocupação irregular em áreas íngremes e falta de estrutura.

Em fevereiro de 2019, por exemplo, quatro crianças morreram em dois deslizamentos. Foram três meninos, de 4, 8 e 11 anos, e uma bebê de um ano. Além dos mortos, outras pessoas ficaram feridas. Na ocasião, a prefeitura afirmou que a cidade tinha ao menos 36 mil pessoas morando em áreas de risco.

Em janeiro de 2011, seis pessoas morreram no mesmo bairro em consequência de problemas causados pela chuva.

A prefeitura foi procurada e informou que ainda está atualizando as informações a respeito dos deslizamentos desta terça e das vítimas.

As chuvas que vêm atingindo o estado de São Paulo fizeram ao menos 48 vítimas no litoral norte no último domingo (18), sendo a maioria na cidade de São Sebastião (197 km de SP).

Segundo a Defesa Civil, ainda há desaparecidos na região e cerca de 600 socorristas e voluntários trabalham em áreas afetadas pelos deslizamentos de terra e alagamentos.