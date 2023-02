Bairros de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, seguem enfrentando dificuldades com o desabastecimento de água. Boletim do governo de São Paulo, divulgado na manhã de hoje (22), informa que o serviço de água foi restabelecido nas áreas atendidas pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), incluindo Boiçucanga, um dos bairros mais atingidos. Mas, localidades como Camburi, Camburizinho, Baleia e Sahy, que não são atendidos pela companhia, estão recebendo apenas copos de água e caminhões-tanques.

O boletim destaca que a travessia de balsa São Sebastião-Ilhabela foi completamente restabelecida ontem, após ser parcialmente suspensa entre 12h50 e 14h. O motivo da suspensão foi “dar maior celeridade ao fluxo de veículos na Rodovia Rio-Santos (SP-055), no sentido São Sebastião-São Paulo”.

Vítimas

Até o momento, 26 corpos, das 48 mortes, já foram identificados e liberados para o sepultamento. Foram 47 mortes em São Sebastião e uma em Ubatuba. São 10 homens adultos, nove mulheres adultas e sete crianças. Todo o estado tem 1.730 desalojados e 766 desabrigados em decorrência das chuvas.

A secretaria estadual de Saúde informou que 28 adultos e seis crianças foram atendidas no Hospital Regional do Litoral Norte. Desse total, dez estão em estado grave e 18 estão estáveis. Duas pacientes, uma grávida e uma puérpera, foram transferidas para o Hospital Stella Maris. Nessa terça-feira (21), duas crianças, ambas de oito anos, foram encaminhadas ao Hospital Regional de São José dos Campos.

Previsão

O tempo segue instável na região. O dia começou com sol entre nuvens no litoral norte e as temperaturas sobem rápido. No final da manhã, uma nova frente fria favorece a formação de nuvens carregadas sobre a região. A previsão é de pancadas de chuva moderadas e fortes.

Em São Sebastião, o volume de chuvas deve chegar a 30 milímetros (mm). Em Ubatuba, os termômetros vão chegar a 30°C, com previsão de 25 mm de precipitação. O maior volume de chuva no litoral norte está previsto para Guarujá, com 40 mm.

Doações

Mais de 37,5 toneladas de doações foram enviadas para as vítimas da chuva no litoral norte paulista pelo Fundo Social de São Paulo e pela Coordenadoria Estadual da Defesa Civil. Entre os principais donativos arrecadados estão água mineral, produtos de higiene e limpeza, colchões, alimentos e roupas. Em dinheiro, foram doados R$ 193.138,10.

Quem quiser contribuir, é possível entregar donativos nas estações do Metrô e CPTM e terminais da EMTU, na Grande São Paulo. Ao todo, são 193 pontos de arrecadação. Também é possível doar em dinheiro pela conta Banco do Brasil - Agência nº 1897-X. C/C nº 19.490-5 e C/C 19.771-8.

CNPJ/MF nº 44.111.698-0001/98. A chave PIX é o CNPJ.

Tags:

abastecimento de água | Boiçucanga | Geral | Sabesp | São Sebastião