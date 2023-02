SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rodovia dos Tamoios (SP-099) implanta nesta quarta-feira (22) a Operação Subida, para auxiliar o movimento de saída dos turistas que estão no litoral norte paulista.

Na operação, uma faixa da pista antiga e as duas faixas da pista nova serão utilizadas para a subida da serra, sentido São José dos Campos.

Já a descida sentido litoral é realizada por uma faixa da pista antiga. O tráfego segue normal, sem congestionamentos em nenhum dos sentidos.

A medida faz parte dos esforços para facilitar a saída dos turistas da região do litoral norte, como forma de aliviar a pressão sobre os serviços, já que a região, principalmente, São Sebastião, sofre com o desastre causado por chuvas históricas registradas no último final de semana. A tragédia já deixou ao menos 48 pessoas mortas e dezenas ainda estão desaparecidas.

A rodovia Rio-Santos (SP-055) teve o tráfego liberado parcialmente pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem) em diversos pontos que antes estavam totalmente obstruídos, entre São Sebastião e Ubatuba.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), em entrevista ao "Bom dia, SP", da TV Globo, na terça (21) fez um apelo para que os turistas aproveitem as liberações e o tempo firme, e deixem as cidades do litoral norte.

"Quanto mais gente sair, melhor, porque alivia a pressão na região. Quem puder se deslocar até a capital e outros pontos, que o faça", disse.

Na segunda-feira (20), a orientação do governador tinha sido diferente. Na ocasião, com muitos bloqueios ainda nas estradas, ele havia pedido que turistas não antecipassem a volta.

A Rio-Santos e a Tamoios são as vias disponíveis para a saída dos turistas.