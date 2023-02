SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) -O primeiro episódio inédito de Globo Repórter deste ano fará uma homenagem à jornalista Glória Maria, morta no último dia 2, vítima de um câncer.

O programa, que vai ao ar na sexta-feira (24), será sobre o arquipélago Zanzibar, na África, terra natal do músico Freddie Mercury. No primeiro bloco, será exibido um trecho da entrevista com o músico feita por Glória Maria no Rock in Rio de 1985.

Haverá ainda uma dedicatória ao legado da jornalista. "Nós queremos dedicar este programa a Glória Maria, que nos levou a conhecer tantos lugares e culturas diferentes com o 'Globo Repórter'", dirá o texto de Sandra Annenberg, com quem Gloria apresentou a atração.

Glória Maria integrava a equipe do Globo Repórter desde 2010. Ela apareceu pela última vez no dia 5 de agosto do ano passado, numa reportagem sobre agricultores e ambientalistas que restauram florestas. Em dezembro, ela foi afastada para tratar do câncer.

A jornalista, que era conhecida por se aventurar em vários países, protagonizou uma série de vídeos divertidos que viralizaram nas redes sociais e são revistos até hoje.