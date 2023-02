SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O maior navio da Marinha do Brasil está a caminho do litoral norte paulista e deve aportar em São Sebastião na manhã desta quinta-feira (23) para colaborar com o resgate e atendimento às vítimas da tempestade histórica que atingiu a região.

O porta-aviões Atlântico partiu do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (21) com seis helicópteros, três embarcações de desembarque de viaturas e pessoas, com capacidade para 35 passageiros cada, e uma lancha com capacidade para 20 pessoas e uma lancha operativa do tipo Pacific.

No navio, viajam também 28 médicos e militares da área de saúde do Centro de Medicina Operativa da Marinha e a equipe do centro médico do próprio Atlântico, composta de ortopedista, cirurgião geral, anestesista e clínico geral, além de farmacêutico, cirurgião dentista, técnicos em enfermagem, auxiliar de higiene bucal e auxiliar de laboratório (patologia clínica).

Um grupo de 180 fuzileiros navais, com microcarregadeiras, ambulâncias e pá carregadeira, também integra a operação, batizada de Abrigo pelo Mar. A ideia é que os fuzileiros ajudem, entre outras tarefas, na desobstrução de vias.

Além do gigante Atlântico, a embarcação de desembarque de carga Guarapari atuará no apoio aos desabrigados e já está a caminho do litoral. Segundo a Marinha, o navio conta com uma rampa capaz de atracar em praias para o resgate de vítimas em áreas isoladas.

Com a operação, a Marinha espera, além de oferecer apoio logístico, reforçar o atendimento médico e desafogar os hospitais da área, que estão priorizando casos mais graves. Ao todo, mais de mil militares da corporação estarão envolvidos nas ações.

"Estamos empenhados e comprometidos em levar esperança e solidariedade para as vítimas deste desastre natural. A prontidão dos navios, aeronaves e unidades de fuzileiros navais, nossos homens e mulheres, marinheiros e fuzileiros navais, é o que temos de melhor para oferecer para amenizar o sofrimento dessas pessoas", disse em nota o comandante em chefe da esquadra, vice-almirante Edgar Luiz Siqueira Barbosa.