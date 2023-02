RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Em festa, o bairro de Ramos e o Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, entoam com toda força o samba-enredo da Imperatriz Leopoldinense depois da confirmação dotítulo da escola após jejum de 22 anos.

A escola anunciou a distribuição de 15 mil latinhas de cerveja na quadra enquanto esperam os dirigentes e componentes que acompanharam a apuração na Marquês de Sapucaí.