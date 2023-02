SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Adriana Calcanhotto e o produtor Marcus Preto, que assinou a direção artística de álbuns e shows de Gal Costa nos últimos nove anos, preparam um tributo em homenagem à musa da Tropicália.

Intitulado "Va-Gal (Coisas Sagradas Permanecem)", o espetáculo terá, a princípio, apresentações em Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro entre os meses de abril e maio deste ano. "Logo que fui convidada, passei a chamar o show de 'Va-Gal', já que a lacuna que ela deixa nunca será preenchida", conta Calcanhotto.

Os shows trarão sobre o palco a mesma banda que tocou com Gal em sua última turnê e um cenário criado pelo artista Omar Salomão. O nome do espetáculo, "Va-Gal", faz referência ao "Fa-Tal" do álbum lançado pela cantora baiana em 1971.

"Quando pensávamos em uma estrela para esse tributo, me veio logo Adriana como única opção. Pois ela, como Gal, foi das raras artistas do Brasil que souberam fazer trânsito tão fluente entre a vanguarda da música brasileira nos anos 1970 e os hits das rádios populares. E Gal amava Adriana", diz Preto.