SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A remoção compulsória de pessoas em áreas de risco no litoral norte, as negociações por uma base de apoio a Lula no Congresso, o impacto social da Guerra da Ucrânia e outras notícias para começar esta quinta-feira (23).

JUSTIÇA

Justiça autoriza Governo de SP a remover à força pessoas em áreas de risco em São Sebastião. Gestão Tarcísio consegue liminar que permite atuar caso morador não queira deixar suas casas em locais com risco de deslizamentos ou desastres.

COTIDIANO

Vítimas foram atingidas por rio de lama quando tentavam fugir em São Sebastião. Moradores da Barra do Sahy relatam cenas de terror durante as chuvas do fim de semana.

COTIDIANO

Governo de SP foi alertado de risco no Sahy 48 horas antes, diz centro federal. Defesa Civil diz que enviou SMS para 34 mil celulares cadastrados na região do litoral norte.

GOVERNO LULA

Centrão negocia base paralela de apoio a Lula no Congresso. Grupo de cerca de 70 deputados e 10 senadores sinaliza adesão e pode ser decisivo em votações importantes.

COTIDIANO

Dino determina abertura de inquérito na PF para investigar caso Marielle Franco. Governo federal irá colaborar com apuração da morte de vereadora e de Anderson Gomes.

STF

Zambelli critica Bolsonaro, diz que pode ser presa e pede trégua ao STF e foco em Lula. Deputada diz que ex-presidente deveria estar no Brasil para liderar oposição, mas que direita tem que ter outras opções em 2026.

MERCADO

Brasil suspende exportações de carne bovina à China com confirmação de caso de vaca louca. Decisão foi tomada após governo do Pará confirmar diagnóstico; contraprova é esperada no Canadá.

CARNAVAL

Imperatriz Leopoldinense é a campeã do Carnaval do Rio de 2023. Escola quebrou jejum com a conquista do título após 22 anos.

MUNDO

Guerra da Ucrânia separa famílias, amigos e cria geração de exilados. Além da tragédia humanitária, impacto social do conflito se espraia pela ex-União Soviética.

GERMANO MATHIAS (1934 - 2023)

Morre Germano Mathias, compositor de 'Minha Nega na Janela', aos 88 anos. De acordo com a família, músico morreu de pneumonia adquirida após ser internado para tratar anemia em Franco da Rocha.

COTIDIANO

Suspeito de participar de chacina após jogo de sinuca é morto em confronto com a polícia. Outro homem que teria participado do assassinato de sete pessoas, incluindo uma adolescente, segue sendo procurado.

MERCADO

Home office faz trabalhador nos EUA economizar R$ 24 mil ao ano e preocupa cidades. Prefeitos apelam por retorno aos escritórios; trabalhadores deixam de gastar US$ 12 bi em NY.

TECNOLOGIA

O que você precisa saber sobre ChatGPT, OpenAI e inteligência artificial na linguagem. Tecnologia chamou a atenção com textos que parecem escritos por humanos.

CARNAVAL

Irmã de Neymar é criticada por diferença entre filtro em foto no Instagram e realidade na Sapucaí. Rafaella Santos foi julgada por usuários nas redes sociais.