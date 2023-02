BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - FAB inicia novo bloqueio do espaço aéreo em terra yanomâmi em 6 de abril. A medida tem como objetivo combater o garimpo ilegal no território do povo indígena yanomami, em Roraima, e impedir a logística de atividades criminosas. O anúncio foi feito nesta quinta (23) pelos ministros Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública, e José Múcio Filho, da Defesa.

A previsão inicial era que a ação só ocorresse em 6 de maio. O governo federal considerou que manter o espaço aberto por tanto tempo frustraria a assegurar a saída de garimpeiros.A FAB (Força Aérea Brasileira) prevê que somente aeronaves militares ou envolvidas na chamada Operação Escudo Yanomami sejam autorizadas a sobrevoar o território indígena.

A PF (Polícia Federal) deverá intensificar atividades para prender e identificar garimpeiros.

O primeiro bloqueio foi em 1º de fevereiro. Decreto assinado por Lula (PL) no fim de janeiro ampliou o poder de atuação dos ministérios da Defesa, da Saúde, do Desenvolvimento Social e Assistência Social, Família e Combate à Fome e dos Povos Indígenas na região.

Governo não detalhou quantos fora, presos na operação. Segundo Flávio Dino, houve uma redução "significativa" de crimes na região.

"Vamos, já na próxima semana, intensificar prisões das pessoas que ainda estão, infelizmente descumprindo a lei e fazendo garimpo no território. Não sei, neste momento, o número exato de presos, mas são na casa de centenas" afirmou o ministro da Justiça.

A PF investiga relatos de que indígenas yanomamis foram mortos por garimpeiros no território, em meio ao processo de asfixia do garimpo ilegal. A corporação também prevê diligências para investigar denúncias de que cerca de 30 adolescentes yanomamis foram estupradas por garimpeiros e ficaram grávidas.