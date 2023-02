SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os serviços de telefonia e internet foram quase totalmente restabelecidos nas cidades do litoral norte paulista, segundo as companhias, que dizem atender agora a problemas pontuais.

Os moradores do litoral norte paulista vêm enfrentando falhas no sinal de telefone e internet desde domingo (19). As redes das operadoras na região chegaram a ficar inoperantes por causa dos danos causados pelas chuvas históricas que atingiram a região no último final semana e deixaram ao menos 49 mortos e dezenas de desaparecidos.

A falta de comunicação impôs ainda mais dificuldade para o cenário de destruição e sofrimento visto principalmente em São Sebastião.

A TIM afirmou que restabeleceu integralmente os serviços de dados e voz nas cidades do litoral norte. Os sites (estruturas que abrigam equipamentos e antenas) próprios já estão quase todos operantes, somando mais de 400 antenas em toda a região, afirmou.

Além disso, a TIM afirma que promoveu a abertura do roaming entre operadoras para compartilhamento de acesso. Técnicos seguem em campo fazendo o atendimento necessário, diz a empresa.

A Vivo também afirmou que os serviços de voz e de internet já estão em operação e que mantém equipes técnicas nas regiões para garantir a qualidade da operação, que pode sofrer alguma oscilação em razão de obras de recuperação estrutural.

A Claro, empresa da qual a NET também faz parte, afirmou que os serviços estão funcionando próximo da normalidade na região, sendo que opera com mais de 95% de seus sites.

Novos casos específicos estão sendo tratados pontualmente, segundo a companhia.

A empresa afirmou que os clientes podem ter tido dificuldades para acessar os serviços em razão de rompimento de fibra, ocasionado por quedas de árvores, e também pela falta de energia, causada pelas fortes chuvas na região. A empresa ressaltou que, mesmo com acesso limitado em alguns locais interditados, está em contato com a companhia de energia elétrica e com equipes técnicas atuando para que os serviços sejam restabelecidos no menor tempo possível.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Desde o início da tragédia, a população passou a sofrer com o desabastecimento de água, já que estruturas foram destruídas e muitos sedimentos atingiram os pontos de tratamento.

Os sistemas de água, segundo a Sabesp, foram restabelecidos em todos os municípios do litoral norte atendidos pela companhia. São eles: São Sebastião, Ilhabela, Ubatuba, Caraguatatuba e Bertioga. A empresa afirmou que segue com distribuição gratuita de copos de água e fornecimento de caminhões-tanque.