SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Governo de São Paulo disse, nesta quinta-feira (23), que o estado observou um aumento de 130% nos casos de doenças diarreicas neste início de ano. Enquanto de janeiro até 4 de fevereiro foram registrados 74 mil casos, no mesmo período deste ano o saldo chega a 172,7 mil.

De acordo com o governo, os municípios com maior número de casos a cada 100 mil habitantes são os de Presidente Prudente, Marília e Araçatuba, todos no interior paulista. Cada um deles teve, respectivamente, 5.200, 2.900 e 1.100 casos por 100 mil habitantes.

É em meio ao período de chuvas que cresce o risco de doenças, devido a possibilidade de haver contato com água contaminada e ingestão direta da água imprópria para consumo humano. A transmissão de doenças pode ocorrer sobretudo nos momentos de preparo de alimentos e de higiene pessoal.

Entre os sintomas, que podem durar de um dia até uma semana, estão diarreia líquida, náusea, vômito, cólica abdominal e febre. Caso esses sinais surjam, a pessoa deve procurar uma unidade médica, alerta o governo.

O estado de São Paulo não foi o único a sofrer um surto de diarreia neste início do ano.

Em janeiro, Santa Catarina registrou 4.500 casos de "doenças diarreicas agudas em Florianópolis", causado por um passageiro indesejado e velho conhecido dos organizadores de viagens de cruzeiros, o norovirús.

O norovírus foi detectado em 63% das amostras de fezes coletadas pela Secretaria Municipal de Saúde desde dezembro de 2022. Comum em situações que reúnem pessoas em situações de convivência muito próxima -como casas de veraneio compartilhadas, excursões, cruzeiros, aquartelamentos e afins- o vírus é transmitido da forma "fecal-oral". Ou seja, sai de um organismo pelas fezes e ingressa em outro pela boca.

COMO EVITAR DIARREIA

Evitar contato com as águas das enchentes. Caso isto seja inevitável indicado permanecer o menor tempo possível de contato com água e lama. Se a residência for atingida por chuva, é preciso evitar pisar diretamente na água ou na lama ou mexer em objetos que tenham sido atingidos por ela. Para isso, a recomendação é usar botas nos pés e luvas nas mãos de borracha ou sacos plásticos duplos.

Após o recuo da água, é importante que a casa seja limpa e desinfectada, assim como móveis, utensílios e roupas.

Medicamentos e alimentos que tiveram contato com a água de chuvas de enchentes devem ser jogados fora, mesmo que embalados em plásticos ou fechados. O mesmo deve ser feito com alimentos perecíveis que ficaram sem refrigeração por falta de energia. Para o descarte de alimentos, é indicado que se utilize sacos plásticos firmes e feche com lacre ou nó para não atrair ratos, baratas, moscas e outros insetos.

É recomendável consumir sempre água do sistema de abastecimento público. No caso de desabastecimento do sistema público de água, o cuidado com a água deve ser redobrado. Outra opção é filtrar e ferver a água por três minutos.

As unidades de saúde, em todos os municípios, distribuem gratuitamente frascos de hipoclorito de sódio 2,5%, próprio para diluir na água de beber e cozinhar, que também podem ser adquiridos em supermercados e farmácias. Em situações de enchentes mais intensas, geralmente os órgãos de Defesa Civil e Vigilância Sanitária distribuem gratuitamente o produto à população atingida.

Lave bem as mãos antes das refeições e antes do preparo de alimentos.

SINTOMAS DO NOROVÍRUS

Diarreia

Vômito

Náuseas

Febre baixa

Prostração

Dor abdominal

Dores no corpo

DICAS DE PREVENÇÃO

Lavar as mãos frequentemente, com água e sabão;

Beber bastante água filtrada e de fonte segura;

Não consumir gelo de procedência desconhecida;

Na praia e em bares, evitar raspadinhas e sacolés, devido à manipulação constante do gelo;

Não consumir alimentos de procedência desconhecida, fora da validade e com as embalagens deterioradas;

Evitar alimentos crus ou mal cozido, especialmente na praia;

Evitar frutas e verduras descascadas ou com a casca danificada;

Não visitar praias impróprias, nem mesmo para ficar na areia