SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O resgate foi feito pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) nesta quarta-feira (22) em Bento Gonçalves (RS).

A operação teve início após três trabalhadores procurarem policiais da PRF em Caxias do Sul. Eles informaram que tinham fugido de um alojamento no qual eram mantidos contra vontade.

Segundo relataram, caso quisessem deixar o local, deveriam pagar uma multa por quebra do contrato de trabalho.

Além de terem os pagamentos de salários atrasados, os homens sofriam violência física, longas jornadas de trabalho e precisavam comer alimentos estragados. Eles foram levados para um abrigo disponibilizado pela prefeitura.

Conforme a polícia, os trabalhadores eram, em sua maioria, da Bahia. Após serem chamados para trabalhar no Rio Grande do Sul, chegavam ao local e encontravam uma situação diferente das prometidas pelos recrutadores.

Segundo a polícia, a empresa possui contratos com diversas vinícolas da região. A ação foi realizada em conjunto com a Polícia Federal e o Ministério do Trabalho e Emprego, que irá analisar individualmente os direitos trabalhistas de cada um.

Um homem de 45 anos, responsável pela empresa que mantinha os trabalhadores nestas condições, foi preso.