SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Governo de SP admite falhas no sistema de alerta de desastres, Bolsonaro diz ter sido traído por Carla Zambelli, Guerra da Ucrânia completa um ano e outras notícias começar esta sexta-feira (24).

COTIDIANO

Após tragédia, Tarcísio admite falhas e diz que governo de SP vai instalar sirenes em áreas de risco. Sistema de alerta por envio de mensagens de texto (SMS) não evitou dezenas de mortes no litoral norte de SP.

COTIDIANO

Com chance mínima de sobreviventes, Exército isola área para entrar com máquinas na Barra do Sahy. Diferentemente do que ocorre em terremotos, nos deslizamentos de terra é rara a formação de bolsões de ar.

COTIDIANO

PM flagra turistas indo para o litoral norte e pede que ninguém vá para a região. Corporação notou carros com itens de praia a caminho da região atingida pela chuva; 'Como alguém pode querer curtir assim?', diz tenente-coronel.

YANOMAMI

Base federal na Terra Indígena Yanomami em Roraima é alvo de atentado. Criminosos armados teriam furado o bloqueio montado no rio Uraricoera e atirado contra agentes, diz Ibama.

POLÍTICA

Bolsonaro afirma que Zambelli o traiu e fez acordo com Alexandre de Moraes. Ex-presidente começou a desconfiar quando o magistrado desbloqueou os perfis da parlamentar nas redes sociais.

LAVA JATO

PF diz ao STF que não há provas de que Renan tenha recebido propina em caso da Lava Jato. Relatório sobre o caso foi enviado ao ministro Edson Fachin, relator dos casos da operação na corte.

GUERRA DA UCRÂNIA

Primeiro ano da Guerra da Ucrânia consolida nova ordem mundial. Agressão russa une Ocidente, amplia disputa entre EUA e China e vê novos atores no palco.

GUERRA DA UCRÂNIA

Rússia avalia proposta de paz de Lula para Guerra da Ucrânia. Chanceler brasileiro diz que proposta é inicial e espera conversas; Zelenski cobra a China.

CULTURA

Harvey Weinstein recebe nova sentença e vai passar o resto da sua vida preso. Ex-magnata de Hollywood e pivô do movimento #MeToo foi condenado a 16 anos de cadeia por estupro.

REDE SOCIAL

Elize Matsunaga vira motorista de aplicativo no interior de SP. Cumprindo em liberdade o restante da pena pelo assassinato do marido, ela presta serviços em Franca para três plataformas diferentes.

POLÍTICA

Kim Kataguiri quer dar voto para morador proibir bloco de Carnaval e festa de rua. Deputado apresentou projeto de lei para consultar vizinhança sobre eventos.

CULTURA

Globo é notificada extrajudicialmente por suposto episódio de intolerância religiosa no BBB. Procurada, emissora não respondeu; Tadeu Schmidt fez intervenção em que falou sobre o respeito à diversidade de crenças.