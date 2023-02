SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Agora que o Carnaval chegou ao fim, nos volta a dúvida: afinal, qual foi o hit de Carnaval?

É claro que cada folião tem a impressão de ter escutado mais uma música. Mas, julgando apenas pelos números, há um vencedor que se destacou dos outros.

Confira abaixo a lista em ordem decrescente dos hits de Carnaval mais ouvidos no Spotify:

**PENETRA**

A parceria de Pabllo Vittar e o baiano O Kannalha chegou a figurar entre as mais tocadas, embora a cantora tenha lançado a música já em fevereiro. No Spotify, a faixa chegou a 2.120.922 acumulações

**DEIXA EU BOTAR MEU BONECO**

A música do Oh Polêmico fez sucesso no TikTok e se tornou uma das mais ouvidas no feriado. O hit acumulou 6.664.955 reproduções no Spotify.

**CRIA DA IVETE**

A principal aposta da rainha do Carnaval baiano estourou principalmente nos trios elétricos de Salvador. Na plataforma, Cria da Ivete chegou a 7.467.395 reproduções.

**LOVEZINHO**

O hit da cantora Treyce, de apenas 17 anos, conquistou o público graças a dancinha cheia de malemolência do influenciador Xurrasco, 17. A música utiliza interpolação com Say It Right, sucesso de Nelly Furtado e Timbaland em 2006. No Spotify, a faixa conta com 10.792.399 reproduções.

**AI PAPAI**

Lançado em novembro do ano passado, o segundo hit de Carnaval mais tocado foi Ai Papai, de Anitta e MC Dani, com 45.724.699 reproduções.

**ZONA DE PERIGO**

Hit indiscutível desse Carnaval, a música Zona de Perigo, de Léo Santana, chegou a ocupar a 11ª posição no Top Mundo.

A reportagem questionou ao streaming se esta era a música em português que chegou mais longe na lista, mas o Spotify não soube informar. No total, a faixa acumula 51.829.396 reproduções na plataforma.

No ConnectMix, plataforma que mostra as músicas mais tocadas em rádios do Brasil, a música de Léo Santana foi a quinta mais reproduzida no último mês. Cria da Ivete e Ai Papai também aparecem no ranking.