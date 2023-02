SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, disse nesta sexta-feira (24) que o governo federal liberou R$ 60 milhões aos municípios do litoral paulista atingidos pelas chuvas do último fim de semana.

Ainda não há, porém, clareza sobre o valor total necessário para a reconstrução e as ações de emergência, e França disse que a cifra deve aumentar devido aos gastos com a operação da Marinha em apoio aos resgates e atendimentos às vítimas, por exemplo.

França e os ministros da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e dos Povos Originários, Sônia Guajajara, se reuniam pela manhã com prefeitos da Baixada Santista e do litoral norte para ouvir as reivindicações dos municípios para a reconstrução e a prevenção de novos desastres.

Os prefeitos devem ir a Brasília daqui a 15 dias para discutir o que o governo federal conseguirá atender.

"O governo federal não colocou limites para poder ajudar. Desde o início do programa [de apoio aos estragos da chuva], nós já colocamos R$ 60 milhões em investimentos aqui no litoral de São Paulo", disse França.

"Certamente vai aumentar muito mais, porque só o navio que chegou ontem tem mil homens. E cada vez que eles [homens das Forças Armadas] se deslocam, esse valor não é tirado do orçamento das Forças Armadas: toda essa conta vai para o ministro Waldez pagar depois, reembolsar pela Defesa Civil o deslocamento dos militares, porque não tem previsão no orçamento deles esse deslocamento", acrescentou.

O montante de verbas federais destinado aos municípios do litoral pode chegar às centenas de milhões de reais. Apenas a prefeitura de Guarujá reivindicou R$ 627 milhões para obras de infraestrutura urbana, como drenagem e reformas de guias e sarjetas, e construção de 1.856 moradias. Essa conta se soma aos pleitos de outros prefeitos que participaram de reuniões nesta quinta (23) e sexta.

Waldez Góes, por sua vez, ressaltou que o apoio também virá de outros ministérios da Esplanada, como Cidades e Transportes, e que o foco dos investimentos deve ser na prevenção de desastres.

"Principalmente nessa questão dos desastres, a gente vai aprimorar cada vez mais o monitoramento, pactuar isso com todos os níveis de poder, estruturar sistemas de alerta", disse o ministro.

Até esta quinta, a maior parte dos municípios afetados ainda fazia as contas dos estragos e do investimento que será necessário para a reconstrução. A Prefeitura de Bertioga, por exemplo, disse que estima as obras em cerca de R$ 1 milhão.

A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do estado disse que a recuperação da rodovia Mogi-Bertioga tem investimento previsto de R$ 9,4 milhões, mas não informou sobre outras despesas relacionadas ao desastre.