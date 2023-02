SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O governo de São Paulo anunciou na tarde desta sexta-feira (24) que a rodovia Rio-Santos (SP-055) está desobstruída. Desde as chuvas no litoral norte de São Paulo, na madrugada do último domingo (19), a estrada teve pontos interditados.

O trabalho do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) de São Paulo foi para liberar as partes da rodovia que estavam totalmente bloqueadas.

Com isso, o DER está liderando um comboio na rodovia "para garantir a segurança dos usuários" e "no restante da via, onde ainda há bloqueio parcial, há pontos de 'pare e siga'".

VÍTIMAS DA TRAGÉDIA

Até o momento, são 54 mortes confirmadas na tragédia provocada pelas chuvas no litoral -53 ocorreram em São Sebastião e uma em Ubatuba. 47 foram identificados e liberados para sepultamento.

Além disso, há 2.251 desalojados e 1.815 desabrigados na região por conta da tempestade.

ORIENTAÇÃO PARA TURISTAS

O governo de São Paulo orienta, desde quinta-feira (23), que turistas não viajem para o litoral norte neste fim de semana. "O objetivo é evitar sobrecarregar o atendimento em hospitais, o trânsito nas estradas e o abastecimento de água e de alimentos na região", disse a administração estadual.

Na quinta, a prefeitura de São Sebastião publicou um vídeo que mostra turistas em uma praia: "Vamos ter empatia! Vamos ter solidariedade! Não é o momento para os turistas visitarem São Sebastião".