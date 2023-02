SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um piano Fritz Dobbert usado por Wilson Simonal e datado de 1964 acaba de ser restaurado. Adquirido pelo artista no auge de sua carreira, o instrumento foi usado para a criação de "Sá Marina" e outras músicas que se consagraram em sua voz.

O processo de restauração, que durou quatro meses, foi realizado e bancado pela própria Fritz Dobbert, que contratou uma equipe de artesãos para cuidar dos trabalhos de marcenaria, pintura, montagem, afinação e regulagem.

"O Fritz Dobbert acompanhou praticamente toda a vida do meu pai. Do auge da carreira, quando era aclamado como uma das maiores vozes da música brasileira, até os últimos e longos anos de ostracismo", conta o músico Wilson Simoninha.

"Naquele período glorioso, no qual meu pai apresentava o ?Show em Si... Monal? e o ?Vamos S?imbora?, ambos programas de auditório da TV Record dos anos 1960 e 1970, todos os principais artistas convidados iam ensaiar no estúdio que ele tinha em casa", segue.

A estreia do piano modelo 102 em sua forma restaurada ocorrerá durante um concerto com Orquestra Sinfônica Heliópolis, de São Paulo. Promovido pelo Instituto Baccarelli, o evento "Heliópolis e Simoninha convidam" será realizado no Teatro B32, na capital paulista, no dia 12 de março.

Essa foi a primeira vez que a empresa de instrumentos restaurou um de seus produtos. "O piano foi desmontado por completo e cada peça foi revisada para que a originalidade dele fosse preservada ao máximo", afirma o diretor da Fritz Dobbert, Célio Bottura.