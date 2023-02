SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com os riscos de novas subvariantes do coronavírus e possível reflexo do Carnaval no número de casos da doença, algumas secretarias municipais e estaduais de saúde já iniciaram a aplicação de doses da vacina bivalente contra a Covid.

A campanha nacional, no entanto, está marcada para segunda (27). Na abertura, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) receberá o imunizante. Em Juiz de Fora, a Prefeitura anunciou o início da aplicação da vacina vacina bivalente contra a Covid-19 em pessoas com 75 anos ou mais de idade, a partir da segunda-feira (27). Todos os maiores de 12 anos de idade poderão se imunizar nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), de 8h às 10h30 e de 13h às 16h.

"Não fizemos nenhuma proibição. Então, o estado ou município, recebendo as doses, se quiser começar a aplicação, está liberado", afirma a secretária em Vigilância em Saúde e Ambiente, Ethel Maciel. "O que fizemos foi coordenar com o Conass [Conselho Nacional de Secretários de de Saúde] e Conasems [Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde] a data de início porque vai coincidir com o lançamento da campanha de comunicação."

No Amazonas, os casos de internação por SRAG (síndrome respiratória aguda grave) na população adulta estão em alta nas últimas semanas de forma sustentada, como aponta o último boletim InfoGripe. Por isso, iniciar a aplicação pode ajudar a reduzir as hospitalizações nos próximos dias, dizem especialistas.

"Vacina não é remédio. Ela demora um tempo para estimular a resposta imune, então quanto antes as pessoas dos grupos de risco forem vacinadas, melhor", avalia o pesquisador e coordenador da Rede de Análise Covid-19, Isaac Schrarstzhaupt.

As vacinas bivalentes serão agora voltadas apenas para os grupos prioritários, que incluem idosos acima de 60 anos, gestantes e puérperas, pessoas imunossuprimidas, pessoas com deficiência ou vivendo em instituições de longa permanência (ILP), indígenas, ribeirinhos e quilombolas e os profissionais de saúde.

A expectativa é que sejam vacinadas 52 milhões nesta etapa. "A definição da data de início da campanha também levou em consideração esse público, que é grande. Foi necessário restabelecer os contratos de doses e anúncios publicitários para a campanha, então tudo isso foi pensado. Tivemos que considerar também o tempo de chegada das novas doses até alguns municípios mais distantes dos centros de distribuição, tudo isso pesou para iniciar essa campanha na próxima segunda", afirmou Maciel.

De acordo com ela, a próxima etapa de vacinação, com início a partir de março, irá focar a recuperação das doses em atrasos de toda a população acima de 12 anos.

Veja os estados que já receberam as doses bivalentes, onde já teve início sua aplicação e quais vão começar só na segunda (27).

Acre Doses: 67 mil

Início da vacinação: neste sábado (25) no Lar Vicentino, na capital Rio Branco

Alagoas Doses: 270.756

Início da vacinação: segunda (27)

Amazonas Doses: 97 mil

Início da vacinação: já começou na capital Manaus, no dia 15 deste mês. Até o momento, as doses foram aplicadas em alguns grupos prioritários

Amapá Doses: 63.246 doses

Início da vacinação: segunda (27)

Bahia Doses: 1,2 milhão

Início da vacinação: segunda (27)

Ceará Doses: 32 mil

Início da vacinação: segunda (27)

Distrito Federal Doses: 181.440 doses

Início da vacinação: segunda (27), com os postos de vacinação ainda a serem definidos

Espírito Santo Doses: 29.600 doses

Início da vacinação: na segunda (27)

Goiás Doses: 226.800

Início da vacinação: segunda (27)

Maranhão Doses: 194.400

Início da vacinação: segunda (27)

Minas Gerais Doses: 680.400

Início da vacinação: segunda (27)

Mato Grosso do Sul Doses: 242.196

Início da vacinação: já começou no dia 14 deste mês e, desde então, houve a aplicação de 4.137 doses

Mato Grosso Doses: 123.246

Início da aplicação: segunda (27)

Pará Doses: 129.600

Início da aplicação: segunda (27)

Paraíba Doses: 357 mil

Início da aplicação: as doses foram distribuídas aos municípios a partir do dia 13 e, com isso, algumas cidades já iniciaram a aplicação nos grupos prioritários

Pernambuco Doses: 194.400

Início da aplicação: na capital, Recife, teve início nesta sexta (24)

Piauí Doses: 97.200

Início da aplicação: a capital Teresina já começou

Paraná Doses: 205.200

Início da aplicação: segunda (27)

Rio de Janeiro Doses: 243.360

Início da aplicação: segunda (27)

Rio Grande do Norte Doses: 132.400

Início da aplicação: segunda (27)

Rondônia Doses: 124.122

Início da aplicação: segunda (27)

Roraima Doses: 66.048

Início da aplicação: segunda (27), com exceção do Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami, que começa a campanha neste sábado (25)

Rio Grande do Sul Doses: 355 mil

Início da aplicação: a recomendação é, até segunda (27), restringir a aplicação de doses em um ou, no máximo, dois postos de saúde por município. A capital Porto Alegre iniciou a vacinação em idosos em instituições de longa permanência no último dia 14

Santa Catarina Doses: 129.576

Início da aplicação: segunda (27)

Sergipe Doses: 170 mil

Início da aplicação: segunda (27)

São Paulo Doses: 3 milhões

Início da aplicação: segunda (27)

Tocantins Doses: 120 mil

Início da aplicação: segunda (27)