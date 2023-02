SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A programação de Carnaval continua agitando São Paulo neste fim de semana com muito tempero baiano, paixão pelo brega e uma atração estreante.

Os blocos de rua que encerram a folia paulistana de 2023 começam cedinho neste sábado (25). Às 13h, um dos desfiles mais aguardados, o do Navio Pirata, tripulado pelo BaianaSystem, inicia seu cortejo no circuito do parque Ibirapuera. O trio elétrico parte da avenida Pedro Álvares Cabral, em frente à praça do Obelisco, e segue para a praça Armando Sales de Oliveira, onde a dispersão acontece às 17h.

Vai curtir a folia? Acesse o buscador de blocos do Rio e de SP O bloco, que arrasta fãs em Salvador, estará em São Paulo pelo quarto ano consecutivo e traz como convidados o grupo de música eletrônica Tropkillaz e o cantor paraibano Chico César.

Ainda no sábado, o brega toma conta da Vila Olímpia, na zona sul da cidade, com o bloco Fogo e Paixão, um dos maiores do Rio de Janeiro. Os cariocas se jogam nos ritmos de Wando, Reginaldo Rossi e Sidney Magal e prometem acalorar o Carnaval paulistano.

No domingo (26), o canto da cidade é dela: Daniela Mercury vai arrastar sua Pipoca da Rainha pela rua da Consolação, na região central. A cantora baiana promete agitar o público com muito axé. A concentração do bloco começa às 14h.

Mais cedo, a farra dominical é conduzida pela banda Francisco El Hombre, que, a partir das 10h, desfila no largo do Paissandu, também no centro, no bloco Calor da Rua.

Ainda na leva de famosos a entrar na farra no domingo, o DJ Pedro Sampaio estreia seu bloco em terras paulistanas. Ele estará no circuito do Ibirapuera a partir das 12h.

Mas não é só nas regiões centrais que os inimigos do fim preparam aglomerações. No Tremembé, zona norte de São Paulo, o bloco Vem Pro Trem das Onze convida famílias para curtir marchinhas e clássicos da MPB. A partir das 15h de domingo, o trajeto passará pelas ruas Irmã Emerenciana, Igarité e Marquês de Muritiba.

Também no domingo, o Bloco Feminista leva uma banda composta por mulheres para o Grajaú, no extremo-sul da capital. A partir das 13h, a folia rola solta pela rua da União, depois passando pelas ruas Vitória e Guerreiros do Itajaí.