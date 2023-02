SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Um taxista jogou o próprio carro contra uma viatura da PM para fugir de um roubo e um sequestro, em São Bernardo do Campo (SP). A colisão ocorreu na quinta-feira (23), em um posto de gasolina.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista disse foi rendido por dois homens, de 32 e 39 anos, que anunciaram um assalto a mão armada durante uma viagem.

O veículo da polícia foi atingido enquanto abastecia. Nesse momento, PMs saíram do carro e o taxista avisou que estava sendo roubado. Um dos ladrões tentou fugir, mas foi alcançado por um agente.

Com a dupla, os policiais encontraram o celular do taxista e R$ 141. Não houve movimentação bancária. No carro, foi encontrada uma réplica de revólver.

O caso foi registrado como roubo na 2ª DP de São Bernardo do Campo.