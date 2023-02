SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Uma mulher ficou ferida neste domingo (26) após ser arrastada por um carro na avenida das Américas, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ela estava a caminho do trabalho. De acordo com a PM, policias foram acionados para atender uma ocorrência de acidente de trânsito no local.

A vítima teria parado no semafóro e percebeu que um outro veículo bateu no seu carro. Ela, então, desceu do automóvel para entender o que havia acontecido e tentou fotografar a placa do suspeito.

Testemunhas disseram que os suspeitos não gostaram da atitude da mulher. Enquanto a vítima tentava filmar a situação, derrubou o celular e os suspeitos arrancaram com o carro. A dupla teria ingerido bebida alcóolica.

A enfermeira foi arrastada pelo carro e depois caiu no chão da avenida. Ela foi socorrida para um hospital da região com ferimentos nos braços e mãos.

Um dos suspeitos foi preso ?não foi informado sobre o segundo homem que estava no carro. O motorista foi autuado por embriaguez no volante, fuga de local de acidente e lesão corporal.

O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca).