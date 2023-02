RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem está sendo procurado pela polícia de Minas Gerais por suspeita de matar outro rapaz em um bar. A briga teria ocorrido pelo fato de o filho da vítima, um menino autista, ter acionado com frequência a buzina de um carro.

O crime ocorreu na noite deste sábado (25) no bairro Vila São João Batista, em Belo Horizonte. Não há pistas do autor do homicídio.

A vítima, de 40 anos, era conhecida do homem de 30 anos apontado como autor do crime -o nome do suspeito não foi revelado pela polícia.

De acordo com o relatado por testemunhas à polícia mineira, o autor do crime ficou irritado com o barulho feito pela criança ao acionar a buzina várias vezes e começou a discutir com a vítima.

Após o bate-boca, o suspeito disse que retornaria ao local mais tarde para resolver o conflito entre ambos. Foi até sua casa, pegou a arma, retornou ao bar num táxi e atirou à queima-roupa no pai do garoto autista. Ao menos três tiros atingiram a vítima, um deles na cabeça, tudo segundo a polícia.

O rapaz baleado foi socorrido imediatamente por outros frequentadores do bar e levado ao hospital Risoleta Neves. Chegou ao local já inconsciente e foi atendido, mas morreu.

A Polícia Civil de Minas Gerais informou que foi acionada para atender a ocorrência de homicídio e deslocou uma equipe da perícia ao local.

Até a tarde deste domingo (26), nenhum suspeito tinha sido levado à delegacia e o caso segue em investigação, de acordo com a corporação, que apura a autoria e a motivação do crime.

O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), na capital mineira, onde está sendo submetido a exames neste domingo.