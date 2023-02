SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um idoso de 73 anos foi atropelado por um ônibus, na tarde deste domingo (26), na zona norte da capital paulista. O motorista foi embora sem prestar socorro.

O atropelamento aconteceu na rua Elias de Almeida. Ao descer do coletivo, o passageiro ficou com o braço preso na porta.

Imagem de câmera de segurança mostra que uma mulher desceu antes do idoso, e que a porta do ônibus fechou quando ele tentava desembarcar.

A porta se abriu novamente, ele desceu e pareceu falar algo para o motorista, que fechou a porta, prendendo o braço do idoso. O passageiro caiu quando o coletivo arrancou. As rodas dianteiras e traseiras passaram sobre as pernas dele.

Em entrevista à TV Globo, um filho do idoso, identificado como Ricardo, disse que uma passageira relatou que o pai e o motorista discutiram porque o motorista não estava usando máscara.

O motorista teria se irritado e dito que o idoso não desceria naquele ponto de ônibus.

Mas como essa passageira disse que desceria ali, o motorista parou, mas tentou impedir que o idoso também descesse.

O homem está internado no Hospital São Luiz. A Secretaria Municipal da Saúde afirmou que o idoso está estável e será transferido nesta manhã para a Santa Casa de São Paulo, e que durante o período de internação foi prestado todo o atendimento médico necessário para o seu caso.

A Folha tentou contato por telefone e email com a Viação Sambaíba, responsável pelo coletivo que faz a linha 1764, mas ainda não recebeu posicionamento.

De acordo com a SPTrans a concessionária Sambaíba afastou o motorista das suas funções.

A SPTrans disse que irá colaborar com as investigações policiais e que a concessionária tem como obrigação contratual informar a SPTrans de ocorrências envolvendo ônibus do sistema e não o fez. Por esse motivo, ela será autuada.

O tipo de conduta apresentada no vídeo, segundo a SPTrans, não é condizente com a postura obrigatória a profissionais que integrem o sistema municipal de transportes e devem zelar pela segurança e vida de passageiros e terceiros.