SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A aplicação de vacinas e realização de testes de covid-19 estão suspensos na rede pública de saúde de Campo Grande (MS) em decorrência da greve da enfermagem. A categoria anunciou a paralisação das atividades na noite deste domingo (26).

A prefeitura da cidade disse estar "em constantes tratativas com os servidores". A reportagem entrou em contato com SINTE/PMCG (Sindicato dos Trabalhadores Públicos em Enfermagem de Campo Grande) para entender se há um prazo para volta às atividades.

A administração municipal também ressaltou que os serviços são essenciais para o controle e combate de casos de coronavírus. Além disso, disseram que a suspensão do serviço afeta "diretamente a cobertura das doses de rotina, que apresenta uma queda significativa nos últimos anos" e dificulta o acesso da população que busca proteção "contra vírus altamente nocivos à saúde pública".

A categoria reivindica adicional insalubridade e enquadramento do Plano de Cargos e Carreira da categoria, visando o pagamento do Piso Nacional e equiparação dos valores do auxílio-alimentação de técnicos e enfermeiros aos servidores administrativos da educação.