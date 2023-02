SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os festejos do Carnaval não provocaram até esta segunda (27) um aumento no número de atendimentos de casos suspeitos de Covid na maior parte dos hospitais privados do estado paulista. É o que aponta um levantamento realizado pelo SindHosp (Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios de São Paulo) com 53 unidades de saúde particulares, sendo 66% delas no interior, e 34% na capital.

Segundo o estudo, 83% dos hospitais afirmaram que não registraram crescimento na demanda de pacientes com suspeita de Covid nos últimos dez dias. Além disso, 74% das instituições privadas disseram que não houve aumento de pacientes com doenças respiratórias.

O levantamento foi feito por telefone nesta segunda.

O presidente do SindHosp, o médico Francisco Balestrin, pondera que o fato de alguns hospitais (17% dos ouvidos pela pesquisa) ainda registrarem aumento de casos suspeitos da doença indica que o vírus segue em circulação.

"Devemos tomar todas as medidas preventivas para evitar uma nova onda", diz. Ele ressalta que é importante que as pessoas se imunizem, inclusive, com a vacina bivalente, que começou a ser aplicada nesta segunda.

Dos hospitais que registraram aumento de suspeita de Covid, 38% deles informaram que os casos confirmados da doença tiveram um crescimento de 11% a 20% nos últimos dez dias.

