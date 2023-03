SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A cantora Shakira disse que se sente completa e relatou as dificuldades que passou recentemente após o divórcio com o ex-jogador Gerard Piqué.

Shakira disse que sempre foi emocionalmente dependente dos homens em seus relacionamentos.

"Essa história me fez entender de outra perspectiva e sentir que eu basto a mim mesma hoje em dia. Quando uma mulher tem que enfrentar os embates da vida, sai fortalecida. Senti que sou suficiente, algo que nunca imaginei que aconteceria", disse em entrevista ao programa mexicano En Punto.

"Agora, me sinto completa, porque dependo de mim mesma e tenho dois filhos que dependem de mim. Tenho que estar mais forte que uma leoa e ser um exemplo para os filhos de que você pode sobreviver aos embates da vida."

Veja outros trechos da entrevista:

NEM TODOS OS SONHOS DA VIDA SE TORNAM REALIDADE

"Tive o sonho de ter uma família com os filhos contando com pai e mãe debaixo do mesmo tempo. Não são todos os sonhos da vida que se tornam realidade, mas a vida dá um jeito de te recompensar de certa maneira. Isso aconteceu comigo com os meus dois filhos maravilhosos".

APOIO DOS FÃS

"Me senti apoiada pelo meu público de uma maneira que nunca imaginei. Me deram a força para levantar e para dizer que estou pronta para o próximo round".

CONFIANÇA AUMENTOU

"Agora, eu tenho mais confiança em mim mesma. O difícil para o ser humano quando tem de enfrentar situações inesperadas é que não acreditamos na nossa própria resiliência. Eu não sabia que podia ser forte. Eu sempre acreditei que era mais frágil. E é verdade que tenho um pouco de tudo, mas você tem de ter fé".

DIVÓRCIO

Shakira e Piqué ficaram juntos por 11 anos e têm dois filhos: Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7.

O divórcio veio em junho do ano passado, após a cantora descobrir que era traída. Em entrevista a Elle, ela definiu 2022 como "um ano que dificilmente poderá esquecer" e disse ter vivido o momento "mais sombrio de sua vida".