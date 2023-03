SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após anunciar que não necessitava mais de doações de alimentos, produtos de higiene e roupas para as vítimas dos alagamentos e deslizamentos, a prefeitura de São Sebastião (SP) mudou de posicionamento. Agora, o município pede cestas básicas.

O anúncio foi feito no último domingo (28) pelo prefeito Felipe Augusto (PSDB). Em vídeo gravado no ginásio em que estão sendo organizadas as doações e divulgado em sua página no Facebook, Augusto explica que a cidade recebeu cerca de 300 toneladas de produtos e não necessita de novos itens.

"Neste momento, a gente pede para que as próximas doações sejam encaminhadas para outros municípios que ainda precisam da ajuda e da solidariedade do povo brasileiro", afirma.

"Nós precisamos agora é fazer chegar tudo isso às comunidades mais carentes", acrescenta o prefeito, solicitando a ajuda de voluntários para auxiliar na distribuição dos itens aos que mais precisam.

Nesta terça-feira (28), porém, a assessoria de imprensa da prefeitura informou que a situação é outra e que Augusto deve fazer um novo anúncio, pedindo a manutenção das doações de cestas básicas.

De acordo com a prefeitura, todos os dias, o comitê de crise se reúne às 7h e às 18h para avaliar as ações e necessidades do município e, no encontro desta manhã, os alimentos voltaram a surgir como uma necessidade.

Os deslizamentos deixaram ao menos 65 mortos, sendo 64 em São Sebastião e um em Ubatuba, e mais de 2.200 pessoas desalojadas ou desabrigadas.

Bairros inteiros ficaram embaixo d'água e, além da atuação das gestões municipal, estadual e federal, a reconstrução está sendo possível graças às doações e aos trabalhos de voluntários nas buscas, no acolhimento às vítimas, na distribuição de marmitas e no cuidado de animais perdidos.