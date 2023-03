SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) alertou para o risco de alagamentos em toda a cidade de São Paulo na tarde desta terça-feira (28).

O estado de atenção começou 16h20 nessas áreas: Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste, Zona Sul, Zona Sudeste, Centro, Marginal Tietê e Marginal Pinheiros.

Além de alagar, há o potencial para rajadas de ventos e transbordamentos. Segundo o CGE, as próximas horas serão de tempo instável, "com chuva variando de intensidade atingindo outras regiões da cidade".

CONFIRA AS ORIENTAÇÕES DO CGE

Evitar transitar em ruas alagadas;

Não enfrentar correntezas nas inundações;

Se abrigar em locais seguros, como casas e prédios;

Não parar debaixo de árvores e ficar longe de rede elétrica;

Em caso de dúvida, ligue para CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) no número 156.

A previsão para o começo de março é de tempo instável, com a chegada de uma frente fria no litoral do Sudeste e possíveis pancadas de chuvas no período da tarde e da noite.