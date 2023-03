SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O número de testes de farmácia com resultado positivo de Covid subiu 19% na semana pós-Carnaval, segundo o levantamento da Abrafarma (associação do varejo farmacêutico).

Foram contabilizados quase 5.800 testes positivos no período de 20 a 26 de fevereiro, ante cerca de 4.800 na semana anterior. Na comparação com o início do mês, as farmácias tiveram aumento acumulado de 125% nos diagnósticos de coronavírus.

Para o CEO da Abrafarma, Sergio Mena Barreto, os números ainda estão distantes dos 150 mil testes positivos registrados em dezembro, mas a escalada semanal gera preocupação.

Apesar da alta, o percentual de casos sobre o total de atendimentos permanece abaixo dos 20% --atualmente em 16%.