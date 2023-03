SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Livia La Gatto, 37, disse nesta terça (28) à Folha de S.Paulo que estuda pedir à Justiça a adoção de uma medida protetiva contra Thiago Schutz, 34, que se apresenta como escritor, palestrante e apresentador.

No último sábado (25), a atriz registrou um boletim de ocorrência online após Schutz escrever a ela, em uma rede social, a seguinte mensagem: "Vc tem 24h para retirar seu conteúdo sobre mim. Dps disso processo ou bala. Vc escolhe".

O envio da mensagem ocorreu depois de um vídeo da atriz viralizar. Nele, Livia se caracteriza como homem e menciona frases machistas e misóginas de quem teria a masculinidade frágil. Ela não cita Schutz no material.

Nesta terça (28), a atriz foi ao 27º Distrito Policial, do Campo Belo, na zona sul paulistana. A Polícia Civil deve dar continuidade à apuração do caso.

A reportagem procurou Schutz nesta terça por WhatsApp. A pessoa responsável pela resposta, que disse fazer parte da equipe dele, disse não ter autorização dos advogados para comentar o caso.

Na noite desta segunda (27), Schutz se pronunciou pelo Instagram. "Tenho 34 anos. Nenhuma passagem criminal, não tenho porte de arma nem frequento clube de tiros. O meu intuito é sempre de ajudar. Quando eu falei 'bala' na frase: 'Você tem 24 horas para retirar seu conteúdo sobre mim. Depois disso é processo ou bala. Você escolhe', não foi no sentido literal. Não foi uma ameaça. Jamais", afirmou ele.

Ele disse ainda ter sofrido ataques por causa da frase.

"Sou humano. Sinto emoções. Fico feliz, triste e fico também com raiva. Por que eu resolvi responder daquela maneira? Porque eu vinha sendo atacado há várias semanas. Nunca fui na página de ninguém para atacar", afirmou ele. "Nunca tive a intenção de tirar a vida de ninguém."

Livia disse à Folha de S.Paulo estar com medo. "Vou tentar pedir medida protetiva também, porque ando me sentindo muito insegura. Ele pode falar que ele é inofensivo, mas mexe um exército de quase 340 mil homens que podem se sentir ameaçados de alguma forma. Eles vieram me ameaçar."

Segundo a atriz, mulheres que se mostraram solidárias a ela estão sendo alvo de ameaças nas redes sociais.

No boletim de ocorrência, Livia disse que Schutz a ameaçou após ela expor a "misoginia pública dele nos podcasts".

Além da publicação em tom de ameaça, ele tentou por mais de dez vezes fazer ligações pelo Instagram e enviou "áudios ameaçadores", de acordo com a atriz.

Schutz, que tem mais de 300 mil seguidores nas redes sociais, costuma falar na internet sobre como as mulheres seriam "caras" e acerca da valorização do que chama de homem moderno.

Em um trecho que circula nas redes sociais de uma participação dele num podcast, ele menciona o dia em que se sentiu incomodado por uma mulher oferecer uma cerveja enquanto ele bebia Campari.

Memes foram criados, e o nome dele apareceu entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. Ele acabou apelidado de coach do Campari.