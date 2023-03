SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As medidas do governo para compensar a reoneração parcial dos combustíveis, a declaração do comandante do Exército sobre Lula, o afastamento do juiz da Lava Jato do Rio e destaques desta quarta-feira (1).

MERCADO

Governo vai tributar gasolina em R$ 0,47 e etanol em R$ 0,02, e alíquotas podem subir de novo em julho. Anúncio feito por Haddad ocorre após dias de embate com ala política, que queria manter benefício.

GOVERNO LULA

Comandante disse que vitória de Lula foi indesejada no Exército e infelizmente ocorreu. Dias antes de assumir, em janeiro, Tomás Paiva foi gravado em conversa com subordinados no Comando Militar do Sudeste.

POLÍTICA

Moraes manda soltar 137 acusados de incitar atos golpistas. Eles terão que pôr tornozeleira eletrônica e estão proibidos de usar redes sociais.

ATAQUE À DEMOCRACIA

Presas por ataque golpista reclamam de banho gelado e comida: 'É como se você estivesse morta'. Secretaria de Administração Penitenciária do DF diz que não há distinção entre custodiados do sistema prisional.

POLÍTICA

CNJ afasta Marcelo Bretas, juiz da Lava Jato do Rio. Conselheiros analisam três reclamações contra magistrado, duas delas apontando supostas negociações irregulares na condução dos processos.

EDUCAÇÃO

Governo Lula descarta revogar reforma do ensino médio, mas quer rever falhas. Setores da esquerda e parte dos especialistas têm pressionado o governo petista a rever reforma.

GOVERNO LULA

Ministro de Lula recebeu por dias sem agenda em viagens no Brasil e no exterior

Juscelino Filho, das Comunicações, solicitou diárias por fins de semana sem compromissos no MA, em SP e em Portugal

MERCADO

Entidade gaúcha associa trabalho escravo a falta de mão de obra e programas assistenciais. Centro da Indústria de Bento Gonçalves afirma que população em 'condições produtivas' vive inativa sob 'sistema assistencialista'.

FOLHA MULHER

Após alta recorde na pandemia de Covid, mortes maternas voltam a ocorrer por causas evitáveis. Relatório do Ministério da Saúde aponta que há 95% de chance de o país não cumprir acordo de redução feito com a ONU.