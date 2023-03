SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Liga-SP (Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo) anunciou nesta quarta-feira (1) que vai rever o regulamento e os critérios de avaliação dos desfiles.

A decisão foi tomada por presidentes e representantes das escolas de samba do grupo Especial em uma reunião realizada na segunda-feira (27).

O processo de revisão começa neste mês. Um grupo de estudos composto por profissionais do Carnaval paulistano vai fazer sugestões de mudança nos critérios de avaliação e no regulamento. Após isso, um relatório será submetido à plenária da Liga-SP.

"A plenária será soberana para analisar todas as questões e, se considerar pertinente, promover mudanças no Regulamento e no Manual de Julgadores", disse Sidnei Carriuolo, presidente da Liga-SP.

O Carnaval de 2024 já terá novo regulamento. A informação foi confirmada pela Liga-SP em publicação nas redes sociais.