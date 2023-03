SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Linha 1-azul do Metrô de São Paulo apresentou problemas técnicos na manhã desta quinta-feira (2) e operou com velocidade reduzida.

As composições e as estações ficaram lotadas. Diversos passageiros reclamaram da situação.

No último dia 16, também foi registrado um problema na estação Ana Rosa da linha 1-azul do metrô, sentido Tucuruvi. Um trem precisou ser esvaziado por causa de uma falha no sistema de tração, de acordo com o Metrô.

"Vamos @metrosp_oficial resolva a droga de falha nessa droga de sistema operacional ou devolva o valor pago por esse serviço péssimo. O povo precisa trabalhar!!!!!", reclamou Claudia Silvestre em uma rede social.

De acordo com ela, foram 40 minutos de muita aglomeração e aperto para chegar da estação Tucuruvi até a Luz, com todas as estações superlotadas.

"Lamentável, ver tantas falhas e problemas no transporte público de São Paulo, que infelizmente está muito aquém das necessidades da população", apontou Gilberto Almeida.

Teve passageiro dizendo que está andando mais de ônibus para evitar os problemas.

"A linha azul era a que menos dava problemas, agora eu pra não estressar logo cedo ando uma hora de ônibus. Demora um pouco mais, porém, poupa minha vida de nervoso", afirmou Alexandra Maia.

O ar-condicionado também estava com problemas, segundo os usuários.

"Está bem difícil chegar ao trabalho hoje de @metrosp_oficial Caos total, carros com ac [ar-condicionado] desligado e a companhia se fazendo de desentendida. Vergonha", disse Alex Mendes.

A assessoria do Metrô afirmou que houve uma falha no sistema de controle, que causou restrição de velocidade e maior tempo de parada dos trens da estação Jabaquara até a Tucuruvi. A falha, segundo a companhia, foi das 6h35 às 7h.

Mas mesmo após a solução dos problemas, os reflexos ainda são sentidos pelos usuários, com trens e estações lotadas.