O Ministério Público Estadual (MPRJ) e a prefeitura do Rio de Janeiro fazem hoje (2) a demolição de um prédio de três andares na comunidade da Muzema, na zona oeste da cidade. Segundo o MPRJ, o edifício foi construído em uma área de preservação ambiental e não tinha as licenças necessárias para construção.

Também participam da ação policiais civis e militares, além de agentes da Light, Rioluz e Comlurb.

Em abril de 2019, dois prédios irregulares desabaram na comunidade, resultando na morte de 24 pessoas.

Segundo informações da Força-Tarefa de Enfrentamento à Ocupação Irregular do Solo Urbano no Rio do MPRJ, criada em 2021, há ligações das construções irregulares nas favelas do Rio com as quadrilhas que controlam essas localidades. No caso da Muzema, o território é comandado por uma milícia.

De outubro de 2021 a agosto de 2022, foram demolidas 1.300 construções irregulares na cidade do Rio, segundo a Força-Tarefa do MPRJ.

