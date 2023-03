SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As buscas por um homem desaparecido na vila Baleia Verde, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, foram suspensas nesta quarta-feira (1º). O homem de 52 anos é o último desaparecido da tragédia causada pelo temporal dos dias 18 e 19, que deixou 65 mortos na região (64 em São Sebastião e 1 em Ubatuba), além de milhares de desabrigados e desalojados.

Em boletim divulgado na manhã desta quinta (2), o governo do estado afirma que as buscas foram interrompidas temporariamente por questões de segurança. "Os técnicos do IPT e do Corpo de Bombeiros detectaram ontem (1) uma instabilidade do solo devido às chuvas que continuam na região. Foi indicado uma pausa de, pelo menos, 48 horas sem chuvas para uma reavaliação", diz o texto.

Além disso, de acordo com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), não há confirmação de que o homem estivesse na Baleia Verde, onde as buscas por ele foram concentradas.

"A gente não tem certeza se tem alguém lá para ser procurado. Existe essa dúvida, realmente, e a gente vai ver se prossegue ou não", disse Tarcísio.

O governador também citou os riscos na área, cujo acesso só é feito por meio de aeronaves.

"Lá está com o terreno bastante instável ainda. A chuva deixou a situação bastante crítica, a prudência recomenda que a gente pare um pouco e averigue melhor a informação. Se tiver alguém desaparecido, nós vamos buscar até o último momento, mas a grande questão é que a gente não sabe se tem", disse Tarcísio.

SITUAÇÃO DAS ESTRADAS

O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) informou nesta quinta que o tráfego está liberado nas rodovias da região de São Sebastião, com exceção do trecho do km 82 da rodovia Mogi-Bertioga (SP-98), em Biritiba-Mirim, junto à ponte do rio Sertãozinho, que permanece com interdição total.

No km 174 da Rio-Santos (SP-55), a via está sujeita a interrupções temporárias, de acordo com a condição climática. Às 11h desta quinta, a situação das estradas era a seguinte:

NTERDIÇÕES PARCIAIS

Rodovia Rio-Santos (SP-55)

? km 064 ? queda de árvore (praia do Lázaro)

? km 087 ? queda de barreira e árvores (praia da Cocanha)

? km 116 ? queda de barreira (praia da Cigarra)

? km 132 ? queda de árvore (praia Baraqueçaba)

? km 136 ao 142 ? queda de barreira, erosão e árvores (praia do Guaicá e Toque Toque)

? km 143 ? Erosão (praia do Toque Toque)

? km 151 ? Erosão (Paúba)

? km 157 ao 162 ? queda de barreira (praia de Maresias)

? km 164 ? queda de barreira (praia de Boiçucanga)

? km 174 ao 176 ? queda de barreira (praia Preta e Juquehy), trecho sujeito a interrupções temporárias, a depender das condições climáticas

? km 180 ? queda de árvore (praia Preta);

? km 188 ao 189 ? erosão (praia de Boracéia);

? km 189 ? Erosão. Acostamento (praia da Boracéia);

? km 203 ? queda de barreira (praia Guaratuba)

Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125)

? km 64 ? risco de queda de barreira (Natividade da Serra); faixa reversível sentido norte

Mogi-Bertioga (rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, SP-98)

- km 87 ? Erosão (Véu da Noiva); interdição parcial

- km 90 ao 91 ? queda de barreira (fim da serra); interdição parcial

Rodovia Engenheiro Ariovaldo de Almeida Viana (SP-61)

- km 16 ? queda de barreira (praia do Perequê)

INTERDIÇÃO TOTAL

Mogi-Bertioga (SP-98)

A rodovia Mogi-Bertioga segue totalmente interditada, em razão do rompimento de tubulação, na altura do km 82, em Biritiba Mirim. As obras emergenciais foram iniciadas no último dia 21, com previsão de liberação do trânsito em dois meses e conclusão em até seis meses.