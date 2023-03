SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O idoso Dalcy Almeida Cangussu, 73, que foi atropelado por um ônibus na tarde do último domingo (26), em São Paulo, morreu nesta quinta (2), após dias de internação. O motorista do coletivo vai responder por homicídio doloso consumado, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

O atropelamento aconteceu na rua Elias de Almeida, na zona norte da capital paulista.

Camila Cangussu, filha da vítima, disse que o pai por cirurgia, mas teve duas paradas cardíacas na madrugada desta quinta e não resistiu.

O motorista de 51 anos, que não teve a identidade revelada, vai responder ao processo em liberdade, já que não houve flagrante. Ele afirma que não teve responsabilidade e que tudo foi um acidente.

De acordo com a SPTrans, a Viação Sambaíba afastou o motorista das suas funções.

"Ele foi ouvido no dia dos fatos, disse que não tinha visto [o atropelamento], que foi um acidente, que não teve culpa, que só foi avisado à frente e parou para ver o que tinha acontecido. Ele nem relatou que houve uma discussão", disse o delegado Rodrigo Fiacadori, titular do 73º DP (Jaçanã), que investiga o caso.

Segundo ele, testemunhas que estavam no ônibus relataram uma discussão entre os dois porque o motorista não usava máscara de proteção contra a Covid, de uso obrigatório nos ônibus.

"As testemunhas contaram que ele ofendeu a vítima, que não queria parar no ponto, e que só parou [o veículo] porque outras pessoas iriam descer. Relataram que houve uma intenção mesmo", disse o delegado.

O motorista foi ouvido novamente e confirmou a discussão, mas negou que o atropelamento tenha sido proposital.

Segundo Rodrigo Fiacadori, nenhum advogado se apresentou como defensor do motorista. O delegado disse ainda que o prazo para a finalização do inquérito é de 30 dias, contados a partir do dia do atropelamento, mas deve ser encerrado antes.

Imagens de câmeras de segurança mostram que uma passageira desceu antes do idoso e que a porta do ônibus fechou quando ele tentava desembarcar. A porta se abriu novamente, ele desceu e pareceu falar algo para o motorista, que fechou a porta, prendendo o braço do passageiro. O idoso caiu quando o coletivo arrancou, e as rodas do ônibus passaram sobre as pernas dele.

Em entrevista à TV Globo, um filho do idoso identificado como Ricardo Cangussu disse que uma passageira relatou que, após a discussão, o motorista teria se irritado e dito que o idoso não desceria naquele ponto de ônibus. Mas, como essa passageira disse que desceria ali, o motorista parou, mas tentou impedir que o idoso também descesse.

O homem foi internado no Hospital São Luiz, mas acabou transferido para a Santa Casa, onde morreu.

A Viação Sambaíba afirmou que lamenta o ocorrido e que tomou as medidas necessárias em relação ao motorista, mas não detalhou quais foram essas medidas. Além disso, destacou que está prestando assistência aos familiares da vítima.

A SPTrans disse que irá colaborar com as investigações. Disse, ainda, que a concessionária tem como obrigação contratual informar sobre ocorrências envolvendo ônibus do sistema, mas não fez, e que por isso será autuada.

O tipo de conduta apresentada no vídeo, segundo a SPTrans, não é condizente com a postura obrigatória de profissionais que integrem o sistema municipal de transportes e que devem zelar pela segurança e pela vida de passageiros e terceiros.