SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pessoas acima de 60 anos poderão receber a vacina bivalente da Pfizer contra a Covid-19 a partir da próxima segunda (6) na cidade de São Paulo. A vacina já estava disponibilizada na capital, mas para idosos com mais de 70 anos e outros grupos prioritários.

As vacinas bivalentes utilizam a cepa original do coronavírus, primeiramente identificada em Wuhan, e cepas diferentes da variante ômicron. Essa versão atualizada se mostrou mais eficaz no cenário atual da pandemia, em que sublinhagens da ômicron são a principal causa de infecções.

O modelo da vacina atualizada passou a ser aplicado em São Paulo na última segunda (27) para idosos acima de 70 anos. Imunossuprimidos a partir de 12 anos, residentes em instituições de longa permanência, indígenas e profissionais da saúde também já estavam aptos para o novo imunizante.

Além de se encaixar em algum desses públicos, é necessário já ter completado o esquema primário de vacinação ou já ter recebido o primeiro ou segundo reforço. Também é necessário se atentar ao intervalo entre as doses: a nova aplicação que tem ser feita no mínimo quatro meses após o último registro de vacinação.

Para abranger o público de pessoas com mais de 60 anos, a Secretaria Municipal da Saúde informou que recebeu, nesta quarta-feira (1º), 530.776 doses.

Em nível nacional, o Ministério da Saúde já preconiza que pessoas entre 60 e 69 anos sejam vacinadas com o modelo bivalente, mas isso deve ocorrer a partir de 6 de março.

Caso alguém não se encaixe no público apto para a vacina bivalente, ainda é necessário manter o calendário vacinal contra a Covid-19 atualizado. Atualmente, na cidade de São Paulo, qualquer adulto tem acesso até o segundo reforço com o modelo de vacina monovalente.

Segundo a prefeitura, a vacinação contra a Covid-19 acontece nas Unidades Básicas de Saúde e nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas. Os dias e horários de imunização abrangem de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados, nas AMAs/UBSs integradas, também das 7h às 19h.