SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) mudou sua metodologia de medição do trânsito na cidade de São Paulo e, a partir desta sexta-feira (3), passa a divulgar a lentidão em todas as ruas e avenidas da capital. Até então, o órgão da prefeitura divulgava um índice que representava a medição do congestionamento apenas nos principais corredores, o que deixava 95% das vias municipais de fora da conta.

É a primeira vez desde que o monitoramento teve início, há cerca de 40 anos, que a cidade poderá acompanhar a lentidão em todas as ruas e avenidas. A mudança representa um acréscimo de mais de 19 mil quilômetros no escopo da CET.

Nos últimos 13 anos, a companhia levou em consideração apenas um conjunto de 868 quilômetros para o índice de lentidão. A cidade de São Paulo tem aproximadamente 20 mil quilômetros de ruas e avenidas.

A prefeitura diz que, agora, os números divisões representam a lentidão total na cidade, e não mais um índice. Isso também significa que os números de congestionamento a partir desta sexta não poderão ser comparados com o passado, ou seja, a CET dá início a uma nova série histórica da lentidão.

Às 10h desta sexta, por exemplo, a nova medição de congestionamento na cidade apontava mais de 290 quilômetros de lentidão. Com base no velho índice, marcava menos de 110 quilômetros congestionados.

"Vai aumentar, e muito, a informação de vias com trânsito na cidade porque a base de dados mudou de 868 para 20 mil quilômetros e obviamente que [o número da lentidão] vai aumentar bastante", ressaltou o prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Está previsto que, durante um período de adaptação, a CET divulgue as duas estimativas de lentidão.

A contagem do congestionamento será feita por meio de uma parceria da companhia municipal com o aplicativo Waze, que calcula rotas de trânsito para motoristas. A CET já monitorava as vias com base no cálculo do aplicativo desde 2020, e agora passa a adotá-lo para toda a cidade.

Segundo o secretário municipal de Mobilidade e Trânsito, Ricardo Teixeira, o novo sistema deve auxiliar as equipes de agentes da CET a chegar mais rapidamente a locais congestionados para operações de trânsito, uma vez que a companhia terá informações em tempo real sobre todas as vias.

"Evidente que, na hora que se tem essa informação [de congestionamento], a viatura vai chegar. Como a gente não tinha a informação, a CET não ia atender, e hoje nós teremos", disse.

A companhia deve abrir um concurso público para 254 novos funcionários, incluindo 150 agentes de trânsito, segundo a prefeitura.

A nova medição da CET é herdeira de um sistema que começou de maneira rudimentar já cerca de 40 anos. A empresa começou a monitorar o trânsito na cidade na década de 1980 com estagiários que ficavam posicionados no topo de prédios em grandes avenidas de São Paulo munidos de binóculos e rádios para se comunicar com a sede.

Eram eles que informavam a extensão de congestionamento que era compilada e divulgada à imprensa. O próprio presidente da CET, Jair de Souza Dias, começou na empresa pública com essa função. "Este é um momento histórico para a gente", disse Dias.