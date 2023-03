SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O governo de São Paulo informou nesta sexta (3) que 570 pessoas desabrigadas após a tragédia causada pelas chuvas no litoral norte do estado foram acolhidas em pousadas e hotéis da região.

Desde a semana passada, as pessoas estavam alojadas em escolas. Com a mudança, as aulas poderão ser retomadas.

O litoral norte de São Paulo recebeu o maior temporal já registrado na história do país. De acordo com dados do Cemadren (Centro Nacional de Previsão de Monitoramento de Desastres), algumas cidades chegaram a receber mais de 600 milímetros de chuva em 24 horas. Os municípios mais atingidos foram São Sebastião, Caraguatatuba, Guarujá, Bertioga, Ilhabela e Ubatuba.

65 mortes foram confirmadas. Dessas, 64 foram em São Sebastião e uma em Ubatuba.

Mais de 2.000 pessoas tiveram de deixar suas casas. Segundo o último boletim do governo paulista, há 1.076 desabrigados (pessoas que não têm aonde ir) e 1.090 desalojados (pessoas que tiveram de sair de casa, mas podem ficar na casa de amigos ou parentes).

As pessoas estavam alojadas em escolas. Com a mudança, as aulas poderão ser retomadas.Mais de 200 toneladas de doações foram recebidas. O governo diz que a quantidade é suficiente para abastecer os municípios pelos próximos meses, mas que ainda precisa de voluntários para fazer a triagem dos objetos.

Quem puder ajudar pode consultar todas as informações em fundosocial.sp.gov.br.