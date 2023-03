SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Parte dos desabrigados das fortes chuvas em São Sebastião irá ocupar provisoriamente 300 unidades habitacionais entregues nesta quinta-feira (2) em Bertioga, cidade vizinha ao epicentro da tragédia. Cerca de 1.100 pessoas perderam suas casas no temporal recorde.

Os apartamentos serão destinados às vítimas da tragédia por oito meses, enquanto o governo do estado viabiliza a construção de moradias definitivas. O acordo foi assinado na tarde desta sexta-feira (3) entre o secretário estadual de Habitação, Marcelo Branco, e a Frente Paulista de Habitação Popular do Estado de São Paulo, entidade responsável pelo empreendimento.

As unidades habitacionais foram alvo de disputa entre o prefeito de Bertioga, Caio Matheus (PSDB), o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

Os mandatários dos governos estadual e federal pediram ao prefeito para ceder parte das unidades habitacionais, que se recusou. Ele alegou que o empreendimento foi erguido no âmbito do programa federal Minha Casa, Minha Vida - Entidades, no qual associações de moradia são as responsáveis por indicar quem irá ocupar os apartamentos.

"A autonomia de gestão dos cadastros é das entidades e não da prefeitura", disse Matheus à TV Vanguarda, afiliada da TV Globo. "Os moradores de Bertioga que estão na lista de espera a gente vai lutar com unhas e dentes para não serem retirados", continuou o prefeito.

Nesta quinta-feira (2), vídeo registrou o diálogo entre Tarcísio e o prefeito em que o governador tentou convencê-lo a ceder as unidades.

"Não faz sentido nenhum esses imóveis estarem lá vazios, porque eu vou ter uma despesa maior para construir a 'vila de passagem' que eu preciso", disse o governador a Matheus, na ocasião. "Sim, estou contigo", respondeu o prefeito de Bertioga.

De acordo com o secretário de obras de Bertioga, Luiz Carlos Rachid, as cerca de 300 unidades que são ocupadas pelos desabrigados da chuva são, originalmente, destinadas a pessoas que vivem em municípios próximos, como Suzano e Mogi das Cruzes -não afetados pelo temporal.

Rachid afirmou que os moradores aguardam a entrega das unidades habitacionais há cerca de oito anos e que a maioria vive na favela Jardim Helena. No total, o empreendimento tem 1.500 unidades.