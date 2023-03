BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - Um estudante de 13 anos foi abordado na saída do Centro de Ensino Fundamental 201, de Santa Maria, região administrativa do DF, por volta de 12h, segundo o Corpo de Bombeiros.

O jovem reagiu quando o criminoso pediu que o jovem tirasse o par de tênis e o entregasse. Segundo a Polícia Militar, o estudante havia acabado de dar o celular e a bicicleta que usava para ir à escola, mas se recusou a tirar os calçados.

O assaltante, então, cravou um canivete entre o pescoço e o ombro do rapaz. "Foi feito a contenção da hemorragia e imobilização do objeto encravado, seguido de transporte para o Hospital Regional de Santa Maria. A vítima estava consciente e orientada", disse o Corpo de Bombeiros.

A Polícia Civil tenta localizar o criminoso. A Secretaria de Educação informou, em nota, que, "assim que tomou conhecimento do ocorrido, a direção da instituição de ensino acionou os responsáveis pelo estudante e todas as autoridades, como o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar do DF".

"A direção da escola informou ainda que irá acompanhar o caso e prestar todo apoio aos familiares do estudante", declarou o governo do DF.