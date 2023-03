SALVADOR, BA (UOL/FOLHAPRESS) - Um policial civil que aproveitava a terça-feira de Carnaval (21), em Salvador, foi agredido por integrantes do grupo de choque da Polícia Militar do Estado da Bahia, na região da Barra.

Adson Gomes Miranda, policial civil há seis anos, foi espancado por policiais militares com socos, murros e pontapés, enquanto curtia a folia momesca em Salvador.

Segundo o relato de Adson, ele percebeu um PM "olhar diferente" enquanto gravava uma amiga. Momentos depois, a agressão começou.

No vídeo, é possível ver o momento que Adson recebe um chute no rosto. Ele conta que perdeu três dentes com o golpe.

O vídeo da agressão foi divulgado na conta oficial do Sindpoc (Sindicato dos Policiais Civis do Estado da Bahia) no Instagram.

"Fui agredido por um policial, caí e na sequência me vi sendo agredido por cinco colegas PMs", contou a vítima.

O policial civil participou de uma reunião nesta sexta-feira (3) na Secretaria da Promoção da Igualdade Racial do Estado (Sepromi).

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil da Bahia informou que "todas as providências de assistência médica e social, bem como para a celeridade das investigações sobre as agressões sofridas pelo investigador são adotadas desde o dia do fato".

Ainda de acordo com a corporação, as equipes de enfermagem, psicologia e serviço social do Departamento Médico da Instituição (Demep) realizaram visita domiciliar de apoio e avaliação ao servidor.

O inquérito segue com as investigações na 14ª Delegacia Territorial (DT) da Barra, que já realizou oitivas e outras diligências. Laudos periciais irão complementar a apuração.

A Polícia Militar, por sua vez, respondeu apenas que "o fato está sendo apurado".