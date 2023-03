Apreciar uma orquestra, lutar por direitos e cuidar da saúde. A semana entre os dias 5 e 11 de março têm datas para estas três ações.

Neste domingo (5) é celebrado o Dia Nacional da Música Clássica, um estilo musical que atravessa gerações e continua encantando muitas pessoas ao redor do mundo. A data é uma homenagem ao legado de Heitor Villa-Lobos e é celebrada desde 2009 no país. .cmpTableCell { max-width: 92%; } .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+2) {width: 15%;text-align: center;font-size: var(--fnt-titulos-1);background-color: rgba(32,192,32,.3);border-bottom: solid 1px var(--txt-color);color: var(--txt-highlight);padding: .8rem 0;border-top: dotted 1px var(--txt-color);} .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+1) {width: 85%;background-color: var(--txt-highlight);border-bottom: solid 1px var(--txt-color);color:var(--btn-color);} @media only screen and (max-width: 991px) { .cmpTable { padding: .8rem; border: solid 1px var(--bg-color); background-color: rgba(255,255,255,.3); } .cmpTable .cmpTableTitle { width: 100%; background-color: transparent !important; color: var(--bg-color); font-size: var(--fnt-titulos-2); padding: .8rem 0; border-bottom: dotted 1px var(--btn-color); } /* table 2 cols */ .tcols-2 .cmpTableCell { display: block; width: 100% !important; background-color: var(--txt-color); color:var(--bg-color) !important; } .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+2) {width: 10%;font-weight: 800;font-size: var(--fnt-titulos-1);padding: .8rem 0;text-align: left;background-color: transparent;/* border: solid 5px var(--txt-color); */border-bottom: solid 10px var(--txt-color);/* border-top-left-radius: 10px; **/ Morte do líder político georgiano Josef Stalin (70 anos) Morte do ex-presidente venezuelano Hugo Chávez (10 anos) Dia Nacional da Música Clássica Open Data Day (data móvel) - comemoração anual sobre dados abertos realizada em diversas instituições no mundo. Grupos celebram e debatem a importância de acessar, utilizar, modificar e compartilhar dados para qualquer finalidade. Uma oportunidade de mostrar os benefícios dos dados abertos e incentivar a adoção de políticas de dados abertos em governos, em empresas e na sociedade civil

Nascimento do compositor, instrumentista e arranjador mineiro Alberto Chimelli (70 anos) - dirigiu, em 1986 e 1987, o Projeto Brahma de Música, que culminou com a apresentação de 23 músicos no Theatro Municipal

Morte do músico paulista Alexandre Magno Abrão, o Chorão (10 anos) - vocalista da banda Charlie Brown Jr

Nascimento do pianista, compositor, professor e comerciante luso-brasileiro Artur Napoleão (180 anos)

Nascimento do maestro e violeiro paulista Rui Torneze (60 anos)

Morte do compositor baiano Assis Valente (65 anos)

Estreia da ópera La Traviata, de Giuseppe Verdi, no Teatro La Fenice, em Veneza (170 anos)