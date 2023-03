As dez escolas que estavam servindo de abrigo provisório para os desabrigados por causa das fortes chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo no período do carnaval já foram liberadas para que os alunos voltem às aulas. De acordo com o governo do estado, mais de 1.010 pessoas foram encaminhadas para pousadas e hotéis da região. Todas já estão acomodadas e recebendo três refeições diárias.

Segundo o governo estadual, pelo menos 1.200 vítimas das chuvas que atingiram o litoral norte no período do carnaval serão beneficiadas com a cessão de 300 unidades habitacionais em caráter emergencial. As unidades do Condomínio Quaresmeira, em Bertioga, serão disponibilizadas pelo período de oito meses para as famílias que perderam suas casas. A medida foi assinada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, por meio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) junto à entidade Frente Paulista de Habitação Popular do Estado.

O empreendimento, segundo o governo do estado, contou com investimentos de R$ 35,7 milhões, sendo R$ 10,8 milhões do governo de São Paulo e R$ 24,9 milhões do governo federal. As moradias são de propriedade da organização e foram viabilizadas por meio do programa Minha Casa, Minha Vida – Entidades. Cada unidade tem área útil de 43,23 m², com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviço.

O condomínio conta com calçamento, sistema de lazer com playground, centro comunitário, espaço para estacionamento, redes de água e esgoto, drenagem, rede elétrica e iluminação pública, pavimentação, passeios públicos e paisagismo. Após o período de oito meses, a CDHU entregará as moradias à entidade nas mesmas condições em que foram recebidas.

Até o momento, foram confirmados 64 mortos em São Sebastião e um em Ubatuba. Já foram identificados e liberados para o sepultamento 57 pessoas. São 21 homens adultos, 17 mulheres adultas e 19 crianças. A Secretaria de Estado da Saúde informou que 22 adultos e seis crianças vítimas das chuvas foram atendidas, até o momento, no Hospital Regional do Litoral Norte (HRLN). Desse total, cinco permanecem internados com estado de saúde estável, e 18 já receberam alta hospitalar e cinco foram transferidos para outras unidades.

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), o tráfego está liberado para veículos leves e pesados nas rodovias da região de São Sebastião. Apenas o trecho do KM 82 da Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098), em Biritiba-Mirim, junto à ponte do Rio Sertãozinho, permanece com interdição total. No km 174 da Rio-Santos (SP-055), a via ainda está sujeita a interrupções temporárias, de acordo com a condição climática, para garantir a segurança dos motoristas e equipes que trabalham no local.

As obras emergenciais no KM 82 da Rodovia Mogi-Bertioga foram iniciadas no dia 21 de fevereiro, com previsão de investimento de R$ 9,4 milhões, liberação parcial do trânsito até o fim de março e conclusão em até seis meses. Será necessário recuperar completamente a pista, revitalizar o muro de arrimo existe e construir um novo, além de criar uma nova galeria.

