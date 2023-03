RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um homem que estava internado após briga entre pessoas que se identificavam como torcedores de organizadas do Vasco e do Flamengo morreu nesta segunda-feira (6). Bruno Macedo estava internado no Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio de Janeiro.

Segundo a unidade de saúde, ao todo, oito torcedores foram levados para o hospital na noite de domingo (5). Três permanecem internados, sendo dois em estado grave e um com quadro estável; três receberam alta hospitalar, um deixou a unidade por vontade própria e um morreu.

O jogo começou às 18h10 e terminou com a vitória do Vasco por 1 a 0, na décima rodada do Campeonato Carioca.

Antes do início do jogo, imagens mostraram homens com pedaços de madeira em diferentes pontos da cidade. Em São Cristóvão, um grupo andava com camisas no rosto e com pedaços de pau. Uma viatura os acompanhava.

Outro grupo, com armas de fogo, chegou a circular pela rodovia Washington Luís, que liga o Rio de Janeiro à região serrana. As imagens mostram depredação em estações de trem.

De acordo com o sindicato das empresas de ônibus da cidade, Rio Ônibus, pelo menos cem coletivos foram depredados, com um prejuízo avaliado em R$ 200 mil.

Em nota, a Rio Ônibus disse que "o caos se disseminou para diferentes regiões da cidade e atingiu pelo menos 60 linhas de ônibus".

Ainda segundo o sindicato, "o vandalismo prejudica a operação da frota, o que impacta diretamente no atendimento ao público. É urgente que se reconheça este tipo de prática como criminosa, como a própria Prefeitura tem comunicado".

Em suas redes sociais, Eduardo Paes, prefeito do Rio, tachou os vândalos de burros. "Só gente inteligente! Só que não! Não é possível que a burrice possa chegar a tanto! Quem usa os ônibus no dia a dia são justamente essas pessoas e seus amigos e parentes. O que têm na cabeça?", escreveu.

Procurada, a Polícia Militar afirmou que os agentes "apreenderam cerca de 50 pedaços de madeira, nove barras de ferro, cinco bombas caseiras, fogos de artifício, soco-inglês e artefato explosivo em diferentes pontos da zona norte da cidade".

Ainda segundo a corporação, durante a confusão, "dois homens em uma motocicleta teriam atirado contra torcedores na rua São Januário, em São Cristóvão. Equipes do 4º BPM (São Cristóvão) foram ao local e auxiliaram o socorro da vítima".

Além disso, policiais foram acionados para conter um tumulto entre torcidas organizadas de times distintos na avenida Pedro 2º, em São Cristóvão. Duas vítimas de agressão foram socorridas.

A corporação não se manifestou sobre o vídeo em que uma viatura acompanha homens com tacos de madeira e com o rosto coberto.