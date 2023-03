SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A perda do efetivo da Polícia Civil em São Paulo, o que diz a lei sobre as joias da Arábia para Bolsonaro e Michelle, o resgate de trabalhadores de fornecedora do açúcar Caravelas e outras notícias para começar esta terça-feira (7).

VIDA PÚBLICA

SP tem mais policiais para cuidar de presos do que para investigar crimes.

OUTRO LADO: gestão Tarcísio diz que prioridades são a recomposição e a valorização do efetivo.

GOVERNO LULA

Lula mantém Juscelino, e governo cobra União Brasil por apoio no Congresso. Decisão ocorre após risco de piora na relação com o partido; auxiliares do presidente esperam que gesto seja convertido em voto.

CONGRESSO NACIONAL

Lira diz que Lula ainda não tem votos no Congresso para aprovar reformas econômicas. Presidente da Câmara vê dificuldades na aprovação da reforma tributária e defende autonomia do BC e Lei das Estatais.

GOVERNO BOLSONARO

Joias da Arábia para Bolsonaro e Michelle: o que diz a lei e o que deveria ter sido feito. Entendimento do TCU prevê destinação pública de presentes, e ingresso no Brasil descumpriu instruções

GOVERNO BOLSONARO

Receita vai investigar segundo pacote com joias enviado a Bolsonaro por governo saudita. Também nesta segunda, PF instaurou inquérito para apurar o caso.

MERCADO

32 são resgatados de fornecedora do açúcar Caravelas em trabalho análogo à escravidão. OUTRO LADO: Empresa diz que atuou de forma imediata ao saber do caso.

MERCADO

Vinícolas reagiram mal após caso de trabalho escravo, dizem especialistas em gestão de crise. Desde resgate de trabalhadores, marcas se limitaram a posicionamentos por nota.

GUERRA DA UCRÂNIA

Batalha agrava crise entre mercenários e generais da Rússia. Líder do Grupo Wagner volta a se queixar de falta de munição; ministro da Defesa faz tour por áreas ocupadas.

ESPORTE

Neymar será operado e não joga mais nesta temporada europeia. Atacante sofreu lesão no tornozelo direito em partida do Campeonato Francês; cirurgia será no Qatar.

COTIDIANO

Suspeito de assassinar Pedrinho Matador utilizava máscara do Coringa, diz testemunha. Um dos maiores serial killers brasileiros foi morto neste domingo (5); segundo relato, ele foi baleado e degolado.

CELEBRIDADES

Lima Duarte atropela motociclista; vítima tem cinco ossos quebrados. Caso aconteceu na zona oeste de SP; mulher diz que ator quis transferir culpa.

CELEBRIDADES

Navio de Roberto Carlos espera quatro horas por vaga no porto de Santos. Motivo do atraso foi grande trânsito após Marinha atracar seu navio.

RECEITAS DO MARCÃO

Ovos no purgatório fazem jantar improvisado com grife italiana. Receitas com ovo cozido no molho de tomate são tão boas e fáceis que existem em várias culturas.

ECONOMIA

Sistema Valores a Receber, do Banco Central, libera nesta terça-feira pedidos de dinheiro esquecido; veja como solicitar.