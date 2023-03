RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um homem suspeito de atirar contra a grávida Letycia Peixoto Fonseca, 31, assassinada a tiros, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, foi preso nesta segunda-feira (6).

Na delegacia, o homem permaneceu em silêncio. A identidade dele não foi revelada e, por isso, a reportagem não conseguiu contato com a defesa.

Segundo a Polícia Civil, o companheiro de Letycia e pai do bebê passou a ser investigado formalmente pelo envolvimento na morte. Ele, que também não teve a identidade divulgada, é casado juridicamente com outra mulher. O homem negou-se a fazer o teste de paternidade solicitado pela investigação.

O passaporte dele foi apreendido no fim de semana como medida cautelar de prevenção. Em depoimento, ele negou participação no crime. "Ele é considerado suspeito, mas não pode haver antecipação de culpa", informou a delegada Natália Patrão, titular da 134ª DP (Campos), que investiga o caso.

Em nota, os advogados Reynaldo Soares, Thiago Carvalho e Patrick Rangel, defensores do pai do bebê, afirmaram que "as alegações proferidas são meramente especulatórias".

Ainda de acordo com a delegada, a linha de investigação da morte é de crime passional. "Esse crime foi premeditado com certeza. As pessoas saíram para a execução daquela mulher. Não sabemos se tem relação de ódio. Eles vão responder por homicídio consumado, tentado e um aborto, já que a intenção era matar o feto também", afirmou.

A vítima foi morta a tiros nesta noite da última quinta-feira (2) atingida por cinco disparos feitos por um homem que estava na garupa de uma moto. Após ser ferida, ela foi submetida a uma cesárea de emergência. O bebê, com oito meses de idade gestacional, morreu horas depois do parto.

No último sábado (4), o piloto da moto usada no crime foi preso e confessou participação na execução.

Letycia foi morta na porta de casa quando estacionava o carro por volta das 21h na rua Simeão Scheremeth, em Parque Aurora. Câmeras de segurança registraram o momento em que os dois homens aparecem em uma moto parando ao lado do veículo. O homem da garupa efetua os disparos.

No vídeo, é possível ver que a mãe de Letycia, que também estava no carro e já havia descido do veículo, tenta evitar que o homem continue a realizar os tiros e vai na direção dele.

Ele, então, cai da moto e realiza um disparo, que a atinge a perna da mãe da vítima. Após ser derrubado, o atirador sobe novamente na moto, e a dupla consegue fugir.

A mãe de Letycia foi levada ao hospital junto com a filha e já recebeu alta. Ela também esteve na delegacia na tarde desta segunda.

Letycia havia saído de casa para dar uma volta no veículo com uma tia que estava no banco do carona, e não foi atingida. A arma e a moto não foram localizadas pela polícia.

A vítima trabalhava como engenheira. Ela foi lembrada pelas instituições em que estudou como uma estudante de destaque. A Universidade Candido Mendes, onde cursou a graduação, divulgou em seu site uma nota de falecimento com "profunda tristeza e consternação".

"Letycia era uma excelente aluna na graduação em Engenharia de Produção e por isso continuou os estudos cursando mestrado na mesma área na UENF", informou a faculdade.

Ela concluiu seu mestrado em Engenharia de Produção na instituição no segundo período de 2019, na Universidade estadual do Norte Fluminense.

A direção-geral do campus Guarus (Campos dos Goytacazes) do Instituto Federal Fluminense, por sua vez, manifestou sua solidariedade aos familiares e amigos da ex-aluna por meio das redes sociais.