SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Candidatos a bolsas do Prouni (Programa Universidade para Todos) reclamam desde a madrugada desta terça-feira (7) da falta de informações sobre o resultado do programa. Ainda não há definição de horário para que o MEC publique os resultados para o primeiro semestre de 2023, previstos para esta terça.

Ao todo, foram 574 mil inscrições para 290 mil bolsas oferecidas pelo governo.

O acesso à página de resultados é feito em portal do MEC que também reúne informações e resultados do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil). Procurado para responder sobre as queixas, o ministério não respondeu até a publicação desta reportagem.

O programa oferece bolsas de estudo integrais ou parciais (50% do valor) para cursos de graduação ou sequenciais de ensino superior. A modalidade de ensino sequencial oferece formação técnica e de curto prazo, de até dois anos.

Durante a manhã, enquanto alguns candidatos reclamaram nas redes sociais da falta de informação, outros disseram ter alterado o relógio do computador, o que fazia o site exibir o botão para o resultado.

A preocupação aumenta porque quem não consegue a bolsa integral no Prouni tem até sexta (10) para optar por financiamento da graduação em uma instituição privada por meio do Fies.

As inscrições para o programa de financiamento foram abertas nesta terça (7), e os candidatos podem optar na inscrição por até três opções de curso de graduação.

**RESULTADOS DO PROUNI**

Onde acompanhar: https://acessounico.mec.gov.br/prouni

Primeira chamada: 7 de março

Comprovação de informações (1ª chamada): 7 a 16 de março

Segunda chamada: 21 de março

Comprovação de informações (2ª chamada): 21 a 30 de março

Inscrição para lista de espera: 5 a 6 de abril

Divulgação da lista de espera e comprovação de informações: 10 a 19 de abril

**INSCRIÇÕES PARA O FIES**

Quando: 7 a 10 de março

Endereço: https://acessounico.mec.gov.br/fies

Resultado da pré-seleção: 14 de março

Complementação de informações: 15 a 17 de março

Convocação da lista de espera: 21 de março a 18 de maio