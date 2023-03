SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um incêndio foi registrado na tarde desta terça-feira (7) no shopping Rio Anil, na Avenida são Luís Rei de França, no bairro do Turu, em São Luís (MA).

Segundo o coronel Célio Roberto, do Corpo de Bombeiros, ainda não foi possível identificar a causa inicial do incêndio, mas o fogo já foi controlado e o local evacuado.

A corporação informou que há vítimas, mas não disse quantas, nem especificou a gravidade dos ferimentos. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel) foi acionado para prestar socorro às vítimas. Vídeos mostram correria de pessoas tentando sair do estabelecimento.

Conforme relatos de pessoas nas redes sociais, o fogo teria começado em uma das salas de cinema do shopping. Em nota, o shopping Rio Anil disse que "está tomando as medidas de segurança".

No Twitter, o governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), se solidarizou com os feridos, e afirmou que está "à disposição para atender a todos que precisarem".